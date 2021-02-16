“Bu güzel şehir için hep birlikte çalışacağız”

Kongresinde güven tazeleyerek yeniden seçilen Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Milletvekillerimize, AK Parti ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza, köy ve merkez mahalle muhtarlarımıza, il müdürlerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza, esnaf, oda ve birliklerimize, sendikalarımıza, teşkilatımızda görev yapan gönüllü kardeşlerimize ve kıymetli vatandaşlarımıza ilimize yeniden AK Parti İl Başkanı olarak seçilmemden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi; ‘en köklü değişimlerde, AK Parti’nin imzası var’ sloganı ile yoluna devam eden AK Parti, kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmalarla sadece ülkemizde değil, tüm dünyada dikkatle takip edilen bir parti olmuştur.

Milletimizle kurduğu köklü gönül bağına uygun şekilde geliştirdiği siyaset diline ve hizmet siyaseti anlayışına kadar, çok partili hayatımızın en köklü değişimlerinde hep AK Parti’nin imzası vardır.

Bugüne kadar girdiği 14 seçimden istisnasız birinci parti olarak çıkması, partimizin yürüdüğü yolun doğruluğunun ispatıdır.

Hep söylediğimiz gibi AK Parti milletin partisidir. Türkiye’de bu kadar uzun süre iktidarda kalan bir başka parti bulunmuyor. Bu başarı, AK Parti teşkilatlarının milletimizle olan muhabbet bağının hep güçlü kalması sayesinde mümkün olmuştur.

Bizler de milletimizle kurduğumuzu bu güçlü bağları korumak için canla başla çalışmaya söz veriyoruz.

İnanıyorum ki kongremizin ardından Çorum’da bizden hizmet bekleyen hemşerilerimize karşı sorumluluğumuz daha da arttı. Bu yükü hep beraber omuzlayalım ve güzel şehrimiz için hep birlikte çalışalım. Kongre sonucumuzun bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

(Haber Merkezi)