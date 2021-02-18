Bu gece Regaip Kandili

Üç Aylar’ın ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesini, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ana rahmine düştüğü gecenin yıldönümü olarak kutluyoruz.

Tüm inananlar, Yüce Allah’ın bağışlamasının, inayetinin ve rahmetinin bol olduğu bu geceyi ibadetle geçirecekler.

ÇORUM HABER, okurlarının ve tüm inananların Regaip Kandili’ni kutlar, bu mübarek gecenin, ülkemize ve insanlığa barış, huzur,esenlik getirmesini diler. (Haber Merkezi)