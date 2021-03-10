Bu gece Miraç Kandili 

Peygamberimiz Hz. Muhammed, Medine’ye hicretinden bir yıl önce, Recep ayının 27. gecesi, Cebrail’in rehberliğinde Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, oradan da semaya, Yüce Allah’ın katına yükseltilmişti.

Müslümanlar bu mübarek geceyi, ibadetle ve Allah’a yakararak geçirecekler.

Miraç Kandiliniz kutlu olsun.

