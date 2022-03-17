Bu gece Berat Kandili

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gece Şaban ayının 15’nci gecesi idrak ediliyor. Berat günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete kavuşma anlamına geliyor.

İnananlar bu kutsal geceyi ibadetle ve Yüce Allah’ın bağışlaması dilekleriyle duayla geçirecekler.

(Haber Merkezi)

