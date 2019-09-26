Bu etkinlikler bilimi sevdirir

26-28 Eylül 1-3 Ekim 2019 tarihleri arasında gezilebilecek olan TÜBİTAK 4007 Hitit Bilim Şenliği, bilimi ve teknolojiyi interaktif bir şekilde yapılacak etkinlikler yoluyla tanıtmak, katılımcılara bilimsel düşünceyi kazandırmak, bilime merak uyandırmak, 7’den 70’e herkese bilim ışığında farkındalık oluşturarak, bilimi sevdirmek amacıyla düzenleniyor. Hitit Üniversitesi, AHL Park AVM ve Çorum Müzesinde etkinliklerin yapılacağı etkinliğin açılışına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, bazı kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, projenin 6 gün süreceğini, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, öğretmenlere ve tüm halka açık olacağını dile getirdi. Etkinlik kapsamında çeşitli bilim türlerinden örnek çalışmaların yer aldığı projede, mühendislik ve teknoloji alanlarına ağırlık verileceğini anlatan Kır, 59 atölye çalışması, 6 konferans olmak üzere toplam 137 etkinliğin atölye liderleri, rehber ve konuşmacılardan oluşan toplamda 65 eğitimci tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından bilim şenliğinde görevli akademisyenlere ödülleri verildi. Törende Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz’ın plaketini Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Şarbak’ın plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Dr.Öğr. Üyesi Rukiye Öztürk Mert’in plaketini ise İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay verdi.

Plaket töreninin ardından katılan protokol üyeleri tarafından bilim şenliğinin açılışı kurdele keserek gerçekleştirildi.

(Erkan BAYATLI)