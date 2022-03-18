Çanakkale Zaferi’nin tarihimizin en hüzünlü zaferlerinden biri olmakla beraber, yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devletlerin akınına topyekün direnişinin gerçek bir destanı olduğunun altını çizen CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır” dedi.

Bu onurun düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize ait olduğunun altını çizen Tokgöz, “Tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmış, Türk’ün kahramanlık ve şeref abidesi olmuştur. Bu cephenin isimsiz kahramanları; vatanın her bir köşesinden Çanakkale’ye koşarken, asla geri dönmeyi düşünmemişler, Türklük onur ve haysiyetini en güzel şekilde korumakla üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. Onlar, Çanakkale Zaferi’ni elde etmekle, sadece bir zafer değil, Türk milletinin Anadolu’daki varlığının devamını da sağlamışlardır” diye konuştu.

Türk bağımsızlık savaşının temellerinin Çanakkale’nin sularında, Conkbayırı’nda ve Anafartalar’da atıldığını vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Dünya tarihinin akışını değiştiren bu zafer, büyük Türk ulusuna da Atatürk gibi dahi bir lider hediye etmiştir” şeklinde konuştu.

Vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen aziz şehitlerimizin, imkansızı başaran Seyit Ali Onbaşıların sayesinde bir asırdır bu topraklar üzerinde güvenle yaşadığımızı kaydeden CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, “Bu sebepledir ki tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlıkla canlarını feda eden Çanakkale Şehitleri asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ebediyen yaşayacaklardır.

Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümünde; ‘Çanakkale Geçilmez’ sözünü tarihe kazıyan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları asil kanlarıyla sulayarak sonsuzluğa ulaşan aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

