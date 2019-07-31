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“Bu çocuk benim” kavgasında gerçek ortaya çıktı

Önceki gün akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana gelen “bu çocuk benim” kavgasında gerçek ortaya çıktı

“Bu çocuk benim” kavgasında gerçek ortaya çıktı

Önceki gün akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana gelen “bu çocuk benim” kavgasında gerçek ortaya çıktı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 22:40
“Bu çocuk benim” kavgasında gerçek ortaya çıktı

İddiaya göre, bir süre önce Çorum’da yetiştirme yurduna verilen erkek çocuğunu koruyucu bir aile sahiplendi. Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine caddeye polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kadınlar, polis merkezine götürüldü. Koruyucu anne olduğu belirtilen A.Y., 5 yaşındaki çocuğu 8 ay önce koruyucu aile olarak eşiyle birlikte sevgi evlerinden aldıklarını söyledi.

A.Y., “Biz çocuğun ailesini bilmiyorduk. Olayın olduğu gün ise ben ve bir yakınımla caddede geziyorduk. O anda sonradan çocuğun annesi olduğunu öğrendiğim B.Y. isimli bir kadın geldi ve koruyucu aile olduğumuz çocuğumu benden almak istedi. Daha sonra aramızda tartışma kavgaya dönüştü ve B.Y. benim boğazımı sıkıp yere yatırdı. Polis geldi ve bizi ayırdı. Çocuğum annesine gitmek istemedi. Sonra B.Y., bana küfürler savurdu. ‘Sen benim çocuğumu elimden aldın’ gibi laflar söyledi. Sonra bize çocuk hırsızı muamelesi yaptı. Biz kanuni yollardan çocuğumuzu aldık” dedi. Taraflar birbirinden şikâyetçi olurken, koruyucu annenin çocuğu alıp karakoldan ayrıldığı öğrenildi. (Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 01.08.2019 10:42
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