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"Bu çocuk benim" dedi, sonrası karakolda son buldu

ÇORUM’da caddede yürüyen kadın yolda bir başkasının kucağında gördüğü çocuğa “Bu çocuk benim çocuğum” diyerek sarılmak isteyince ortalık biranda karıştı.

"Bu çocuk benim" dedi, sonrası karakolda son buldu

ÇORUM’da caddede yürüyen kadın yolda bir başkasının kucağında gördüğü çocuğa “Bu çocuk benim çocuğum” diyerek sarılmak isteyince ortalık biranda karıştı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:31
"Bu çocuk benim" dedi, sonrası karakolda son buldu

Olay İnönü Caddesinde bir banka önünde meydana geldi. İddialara göre, Bir süre önce Çorum’da yetiştirme yurduna verilen küçük yaşlardaki bir erkek çocuğu bir koruyucu aile tarafından sahiplenildi.

Çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın, Caddede karşılaştığı koruyucu aileden çocuğu almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Koruyucu aile küçük çocuğu vermek istemezken, çocuğun gerçek annesi olduğunu iddia eden kadın ise direndi ve "çocuğumu bana verin” diyerek, koruyucu aileye tepki gösterdi.

Olay karşısında şaşkınlık içinde olan koruyucu aile ise, annesi olduğunu iddia eden kadına “Sen kimsin sen nerden çıktın” diyerek olup biteni anlamaya çalıştı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olaya polis müdahale etti ve her iki aile polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü.

(Yusuf ÇINAR)

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