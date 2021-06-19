Bu cinayet çok konuşulmuştu

ÇORUM’da evinin önünde vurularak öldürülen köy muhtarı Nurettin Akay’ın (63) öldürülmesi olayıyla ilgili aynı aileden 1’i tutuklu, 5 kişinin yargılandığı davanın sanıkları ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan Ünal A. (75) savunmasında, “Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Ben suçsuzum, bu cinayeti işlemedim” dedi.

Olay, 31 Mayıs 2019´da Ulurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazı sonrası evine gitmek üzere camiden çıktı. Evinin önüne gelen Akay'a, iddiaya göre, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Akay, kafasına isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyarak evin bahçesine koşan Nurettin Akay’ın eşi Güllü Akay, bağırarak çevresinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYDAN 1 YIL 7 AY SONRA GÖZALTINA ALINDILAR

Soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çok sayıda kişinin ifadesine başvurup, tüm ipuçlarını değerlendirdi. Yapılan çalışma sonucu katil zanlısı olarak Ünal A., eşi Dursune A., oğlu Ergülü A., kızları Fadime K., Zahide A. ve damadı İpek K., suç delillerini gizleme suçundan olaydan 1 yıl 7 ay sonra gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan 6 kişiden Ünal A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderilirken, diğer aile fertleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ünal A., hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılırken, diğer aile fertleri hakkında da “delilleri gizleme suçundan” dava açıldı. Çorum Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra tutuksuz yargılanan eşi Dursune A., oğlu Ergülü A., kızları Fadime K., Zahide A. ve damadı İpek K., ile öldürülen Nurettin Akay’ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

‘NURETTİN AKAY BENİM CANIM CİĞERİM OLURDU’

Tutuklu sanık Ünal A. savunmasında, “Nurettin Akay benim canım ciğerim olurdu. Kendisini neden öldüreyim, olayla ilgili bizden alınan tüfek ve tabancanın olayla ilgisi yoktur. Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Tabanca 16 yıl önce ölen babama ait, güvenlik güçleri silahı buldu. Ben o silah bulunana kadar yerini dahi bilmiyordum. Birde Ankara’daki oğlumun evinden tüfek alındı. O silahı çeşitli sorunları bulunan torunum, kendisine zarar vermesin diye korktuğumuz için Ankara’ya oğluma göndermiştim. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Nurettin, benim bir evladım sayılırdı. Onu nasıl öldürebilirim. Bu cinayetin, muhtarlık yüzünden işlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Olay sonrası köyde 12 silah alındı. O silahların sahibi hakkında işlem yapılmazken, bana işlem yapıldı. Yine diyorum, ben suçsuzum, bu cinayeti işlemedim” dedi.

‘SUÇLU KİMSE CEZASINI ÇEKSİN’

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmezken, öldürülen Nurettin Akay’ın yakınları Ünal A.’dan şikayetçi olduklarını söyledi. Akay’ın eşi Güllü Akay, “Eşim olayın olduğu gün teravih namazı için köyün camisine gitmişti. Ben de hasta yatıyordum, yatarken peş peşe iki el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda eşim yerde yatıyordu. Çevremden yardım istedim. Sonra eşimin öldüğü söylendi. Suçlu kimse cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve Müge Anlı’nın programından görüntüleri istenmesini talep etti. Duruşma ileri bir tarihe erteledi. (Yusuf ÇINAR)