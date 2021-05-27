Sol Parti Başkanlık Kurulu Üyesi İlknur Başer’in de katılımıyla gerçekleştirilen broşür dağıtımında, “Bu böyle gitmez değiştirelim, sol emektir” denildi.



Broşür dağıtımı öncesinde bir açıklama yapan Başer, “Bu böyle gitmez hepimiz biliyoruz. Bir avuç harami lüks, şatafat içinde yaşıyor, işçiler, köylüler ve tüm emekçiler sefalete mahkûm ediliyor. Gençlerin geleceği çalınıyor. Kadınlar her gün yeni baskılarla eziliyor. Halk salgında ölüyor, işsiz kalıyor, sefalete sürükleniyor. Ama zenginler için çarklar dönüyor. Mega şirketler patronlar salgında da kârlarına kâr katıyor” dedi.

İşçiden, emekçiden, yoksuldan alıp zengine verdiklerini kaydeden Başer, “Kamu kaynakları patronların, yandaşların kasasına aktarılıyor. Vergi gelirlerinin çoğunluğunu işçiler, emekçiler ödüyor. KDV ve ÖTV’nin bütçe gelirleri içindeki payı son on sekiz yılda yüzde otuzlar dan yüzde altmışlara kadar yükseliyor.

Halk yeni baskılarla susturulmak isteniyor. Halkın söz ve karar sahibi olduğu; laik, demokratik, bağımsız ve emek ve egemen bir ülkeyi yeniden kurabiliriz. Bu haremi düzenini, Sol değiştirebilir, halkın örgütlü gücü değiştirebilir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)