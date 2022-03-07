Yıldız Bek, toplantıda yaptığı konuşmanın belediye basın görevlileri tarafından bir bölümü kesilerek yerel basın kuruluşlarına servis edilmesinin ve Çorum Belediyesi açısından reklam malzemesi yapılmasının üzüntü verici bir durum olduğunu kaydetti.

Yıldız Bek, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın İl Genel Meclisi’ne verdiği bilgilendirme toplantısına katıldık.

Bu tür toplantılarda ve bürokratik iletişimde nezaket, saygı, ölçü vardır. Ben de bu ilkeler çerçevesinde, başkanın kendi sözünü hatırlatarak (adalet-liyakat-istişare), bu şehre eşit adil hizmet edilmesi talebinde bulunup, kendi iddiasını paylaştım. Konuşmamın devamında da, özellikle yerel siyasetçilerin parti rozetlerini bırakıp bu şehrin halkına adaletli hizmet götürülmesi gerektiğini hatırlattım.

Ne yazık ki, toplantıda nezaket icabı yapılan bu konuşmaların basına servis edilerek reklam amaçlı kullanıldığını üzülerek gördüm. Bu bir siyasi nezaketsizliktir. Hiç kimse özel bir bilgilendirme toplantısında konuşulan konuları kendi siyasi reklamı için kullanamaz. Bugün basın yayın organlarında reklam amaçlı yayınlanan benim de görüntülü konuşmamı içeren sözlerim izin alınmadan, kendi siyasi geleceği için kullanan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı nezaket kuralları çerçevesinde, siyaset yapmaya davet ediyorum.” (Haber Merkezi)

