“BTP’nin oyları yükseliyor”

Cumhur İttifakının oy oranının %37.9, Millet İttifakının oy oranının ise % 41 olarak açıklandığı anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, gençlere seslendi ve “Gençler BTP ‘1.3’ görünüyor. Bir el atın aradaki noktayı kaldıralım” diye yazdı.

Türkiye’nin en önemli fay hatlarında Atatürk ve dinin bulunduğunu belirten Hüseyin Baş, parti olarak Atatürk ve dini birleştirici bir unsur haline getirdiklerini savunurken, ekonomik durumla ilgili değerlendirmesinde de “Almanya’da Mercedes fabrikasında çalışan işçi, 12 aylık maaşıyla, Türkiye’deki işçi ise 500 aylık maaşıyla araba alabiliyor” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

