BTP’nin büyük kongresi yarın

BTP Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, merhum genel başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından sonra Hüseyin Baş’ın BTP Genel Başkanlığı’na getirildiğini hatırlattı.

Türkiye ve dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi normalleşme döneminde YSK’nın siyasi partilerinin kongrelerini yapabileceği yönünde karar alındığını hatırlatan Tanık, “Bu nedenle biz de BTP olarak büyük kongremizi yapma kararı aldı. Buna göre yarın saat 13.00’de Sincan Harikalar Diyarı Amfitiyatroda 5. olağanüstü büyük kongremizi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler alınarak yapacağız. Temennimiz bir an önce yaşanan bu pandemiden kurtularak, ülkemiz ve dünya insanlığının normale dönebilmesidir. Bu bağlamda BTP kongresine vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)