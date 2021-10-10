BTP’liler kahvaltıda buluştu

Tüm teşkilatın büyük bir özveriyle kongre için hazırlandığını belirten Av. Mustafa Pak, “'Çorumlu hemşehrilerimizi çok güzel bir organizasyonla ağırlayacağız. Genel Başkanımız Av. Hüseyin Baş'ın katılacağı kongrede Çorum'un ve Çorumluların sorunları konuşulacak. Türkiye'yi ve Çorum'u artık genç neslin yönetme vakti geldi. Gençlerin öncüsü de Genel Başkanımız Hüseyin Baş olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

