BTP’liler kahvaltıda buluştu
Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Teşkilatı, pazar kahvaltısında buluştu. BTP Genel Sekreteri Av. Mustafa Pak ve İl Başkanı Mehmet Ali Tanık'ın ev sahipliğinde yapılan kahvaltıda 17 Ekim Pazar günü yapılacak Kongre için istişare yapıldı.
Güncel 10.10.2021, 19:10
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Tüm teşkilatın büyük bir özveriyle kongre için hazırlandığını belirten Av. Mustafa Pak, “'Çorumlu hemşehrilerimizi çok güzel bir organizasyonla ağırlayacağız. Genel Başkanımız Av. Hüseyin Baş'ın katılacağı kongrede Çorum'un ve Çorumluların sorunları konuşulacak. Türkiye'yi ve Çorum'u artık genç neslin yönetme vakti geldi. Gençlerin öncüsü de Genel Başkanımız Hüseyin Baş olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)
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