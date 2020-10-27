BTP’den ziyaret
Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık ile İl Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.
Güncel 27.10.2020, 20:31
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22 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Prof.Dr.Haydar Baş’ın yerine, geçtiğimiz gün yapılan genel kurul sonucu, oğlu Av. Hüseyin Baş Genel Başkanlığa seçilmiş bulunuyor. (Haber Merkezi)
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