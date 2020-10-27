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BTP’den ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık ile İl Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Güncel 27.10.2020, 20:31
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BTP’den ziyaret

22 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Prof.Dr.Haydar Baş’ın yerine, geçtiğimiz gün yapılan genel kurul sonucu, oğlu Av. Hüseyin Baş Genel Başkanlığa seçilmiş bulunuyor. (Haber Merkezi)

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