BTP’den sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler 

BTP Avrupa Ülkeleri Başkanı Yasin Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri kapsamında, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni, (TEMAT) Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’ni ve Kadeş Halkoyunları Kulübü’nü ziyaret ettiler.

Karşılıklı hediyelerin verildiği ziyaretlerde, ülke ve Çorum sorunları üzerine sohbet edildi.

(Haber Merkezi)

