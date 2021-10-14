BTP"den meslek kuruluşlarına ziyaretler

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Sekreteri Av. Mustafa Pak, Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, BTP Avrupa Ülkeler Başkanı Yasin Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli’yi ziyaret ettiler.

BTP yöneticileri ziyaretlerinde, Genel Başkan Hüseyin Baş’ın 17 Ekim Pazar günü İl Kongresi’ne katılmak üzere Çorum’a geleceğini hatırlatarak, iş dünyasını ve esnaf-sanatkâr camiasını kongreye davet ettiler.

(Haber Merkezi)

