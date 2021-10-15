BTP’den Başkan Aşgın’a ziyaret
Güncel 15.10.2021, 23:38
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Sekreteri Av. Mustafa Pak, Avrupa Ülkeleri Başkanı Yasin Yıldırım, MYK Üyesi Hasan Akkuş ve Çorum Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulundular.
Başkan Aşgın, BTP Kurucu Genel Başkanı Prof.Dr. Haydar Baş’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletirken, konuklarına bir de Çorum Saat Kulesi maketi hediye etti. BTP’liler de Aşgın’a, merhum Prof. Baş’ın yazdığı “Hoş geldin Atatürk” kitabını verdiler. (Haber Merkezi)
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