BTP’den Baro ve Ziraat Odası’na kongre daveti

BTP İl Kongresi için ilimize gelecek olan Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 11.30’da Anitta Otel’de karşılayacaklarını belirten Mustafa Pak, “Hüseyin Baş’ın şehrimize gelişi önemli. O yüzden değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Çünkü ben bu şehri ve bu şehrin halkını mutlu görmek istiyorum. Tabii işsizliğin bu boyutta olduğu şehirde nasıl mutluluk olacak? Huzur olacak? Halkının çoğu borçlu olan, % 80’inin yoksulluk sınırının altında yaşayan bir halktan bir şehirden neşe ve tat beklemek mümkün değil. Tabii bugün problemlerimizi sayabiliriz” dedi.

Kangrenleşmiş yüzlerce problemin bulunduğunu ve bugün adeta kâbus haline gelmiş ekonomik sorunların ise en büyük çıkmaz olduğunu kaydeden Pak, “İşte tam da bu noktada Hüseyin Baş’ın şehrimize gelmesi çok önemli. Çünkü ekonomiye gerçekten çözüm getirmiş Milli Ekonomi Modeli onun elinde” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Haydar Baş’a ait Milli Ekonomi Modeli’nin Bağımsız Türkiye Partisi programının bir parçası olduğunu vurgulayan Pak, “Bugün Rusya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede uygulanan ve netice alınan bu modeli bu ülkede mutlaka uygulatmak zorundayız. Bu sistem yoksulluk üzerinde bir gelir öngörüyor. Hüseyin Baş ve bu sistem tüketebilen zengin bir toplum hedefliyor. Sayın Genel Başkanımızın bizzat kendi ifadesiyle, Oğuz Kağan’ın “fakirlik suç sayılsın” sözündeki hayali kuruyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği hedeflediği Türkiye’yi hayal ediyor. Prof. Dr. Haydar Baş Hocanın hayal ettiği Türk milletini ve Türkiye’yi hayal edip kurguluyor” dedi.

BARO VE ZİRAAT ODASI’NA DAVET

Öte yandan BTP Genel Sekreteri Av. Mustafa Pak, BTP Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, BTP Avrupa Ülkeleri Başkanı Yasin Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin’den oluşan heyet, Çorum Barosu ve Çorum Ziraat Odası’nı ziyaret etti. Her iki ziyarette de BTP’nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, 17 Ekim’de yapılacak olan kongrenin de daveti yapıldı.

Türkiye kutuplaştırmadan her kesimi kucaklayan bir siyaset anlayışları olduğunu belirten Genel Sekreter Mustafa Pak, Baro Başkanı Kenan Yaşar ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ı kongreye davet etti.

(Haber Merkezi)

