BTP’de Mehmet Ali Tanık güven tazeledi

BTP Çorum İl Kongresi Genel Başkan Hüseyin Baş'ın da katılımıyla Anitta Otel’de yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda, partinin kurucu lideri merhum Prof. Dr. Haydar Baş da anıldı. Haydar Baş’ın oğlu, Türkiye’nin en genç parti genel başkanı Hüseyin Baş’ın coşkuyla karşılandığı genel kurulda parti politikaları ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Kongrenin açılışında İl Başkanı Mehmet Ali Tanık konuştu. Daha sonra ise BTP Genel Merkez İl Sorumlusu Yasin Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Sabri Terzi, Ruhi Sarı, Emre Vona, İsmail Çetin, Bilal Karamus, Ahmet Erimhan, Emre Polat, Hamdi Kepekçi, İbrahim Yıldız, İbrahim Berk, Kadın Kolları Genel Başkanı Seçil Mumcuoğlu, BTP Genel Sekreteri ve hemşehrimiz Mustafa Pak birer konuşma yaparak partinin çeşitli konularda hedef, plan ve projelerini, bakış açısını anlattı.

Kongreye; konuk olarak ise CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Yoğun katılımın olduğu kongrede sinevizyon gösterisi ise bayraklar eşliğinde izlendi. Sinevizyon gösterisinde Haydar Baş’ın konuşması sırasında bazı partililerin ağladıkları gözlendi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, ülke sorunları ve çözüm önerilerini içeren konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Konuşmaların ardından kongreye geçilirken İl Başkanı Mehmet Ali Tanık güven tazeledi. Buna göre BTP İl Yönetim Kurulu “Emrah Biçer, Mustafa Sezek, Harun Köklen, Ali Kiremitçi, Hüseyin Kökden, Bekir Can Biçer ve Mehmet Hışıroğlu”dan; İl Disiplin Kurulu İsmihan Kurulay, Nejla Tanık ve Hüseyin Akmaz’dan oluşurken, Büyük Kongre delegesi olarak ise “Mehmet Ali Tanık, Abdullah Şahin, Hasan Hüseyin Afşar, Seyfullah Karbulut, Uğur Pak ve Kadriye Çolak” seçildi.



(Yusuf ÇINAR)

