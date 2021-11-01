BTP'den "Atatürk'süz hutbe"ye sert tepki: “Ali Erbaş görevden alınmalıdır”

"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tam da 29 Ekim’e denk gelen cuma günü hutbede, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini yine anmamış. Bu duruma inanın hiç şaşırmadık. Çünkü Ali Erbaş’ın hangi zihniyetle olduğunu 10 Kasım günü Fesli Cumhuriyet düşmanını ziyaret etmesinden ve yıllardır işgal ettiği koltukta sergilenen Atatürk düşmanlığından biliyoruz.”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Diyanet İşleri Başkanlığını İslamiyet’i, bu istismarcıların elinden kurtarmak için kurdu. Elinde kılıçla minbere çıkıp sahte şovlar yapanlar, elinde kılıçla Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da şehadete koşan Büyük Başkomutan’ı gizleyeceğini zannedecek kadar gaflet ve delalet içindedir.”

“Bu konunun takipçisi elbette biz olacağız. Çünkü bizler, ‘Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk birleştirici harçtır’ diyen Haydar Baş hocanın öğrencileriyiz. Merhum genel başkanımız gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dindar yönünü tüm delilleri ile ortaya koyunca Anıtkabir’e giden vatandaşlarımızın sayısında adeta patlama olmuştur.”

(Haber Merkezi)

