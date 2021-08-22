BTP Çorum İl Teşkilatı kahvaltıda bir araya geldi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Çorum İl Teşkilatı tarafından Anitta Otel’de kahvaltılı bir program düzenlendi.
Güncel 22.08.2021, 21:03
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Çorum İl Teşkilatı tarafından Anitta Otel’de kahvaltılı bir program düzenlendi.
BTP Genel Sekreteri Mustafa Pak, BTP Teşkilat Başkanı Emin Önder ve Genel Merkez yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya BTP Çorum İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.
Kahvaltılı programda Türkiye’nin sıcak gündemiyle ilgili partililer arasında görüş alışverişi yapıldı. (Taner ŞİMŞEK)
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