Briç Kulübü’nden yer talebi

Çorum Briç Spor Kulübü yöneticileri, Kadeş Barış Meydanı’nın kentin en hareketli alanlarından biri haline geldiğini hatırlatarak buradan kulübe verilecek küçük bir yerin gençler için en önemli beyin sporlarından biri olan briçin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıldığı belirtildi.

Çorum Briç Spor Kulübü yöneticileri pandemide kapanan lokalin yeniden briçseverlerin hizmetine sunulmasını istediklerini vurgulayarak şu görüşlere yer verdi: “Geçmişte Çorum’u ulusal organizasyonlarda temsil ederek duyuran kulübümüz bu turnuvaların korkulan ekiplerinden olmuştur. Pandemi sebebiyle ve nakiller yüzünden maalesef üye sayımız çok azalmış ve kulübün giderlerini karşılayamaz duruma düşmüştür. Önümüzdeki günlerde yapılacak genel kurul da kulübün kapatılması gündemdedir.

Ülkü çapında bir kültür etkinliği kabul edilen briç sporu turnuvalarında adının geçmesi Çorum’un tanıtımı için bir fırsattır. Ülke çapında kulüp adları incelendiğinde bir çoklarında özellikle küçük beldelerde belediyelerin adlarını taşıdıkları en azından korundukları görülecektir. Çorum’un tanıtımı için, bu derneği yaşatmak için sesimizi Belediye yetkililerinin duymasını diliyoruz. Kadeş Barış Meydanı’nda bir yerin kulübümüze ayrılmasını talep ediyoruz.

Kulüp kendi masa sandalye bilgisayar ve oyun bordlarına sahiptir. Kadeş Barış Meydanı kütüphane sebebiyle gençlerin büyük ilgi gösterdiği bir yer olup, briç meraklarını giderecek ve briçin gelişmesine de yardımcı olabilecektir. Üyelerimiz arasında briç hakemliği kurslarına katılmış sertifikası olan elemanlar mevcut olup, istenirse ders de verilebilinir.

Belediyemizin geçmişte Çorum adını duyurmak için, satranç gibi sporlara yaptığı sponsorluk desteğini, briç sporu içinde verebileceğini umuyor ve bekliyoruz”

(Haber Merkezi)

