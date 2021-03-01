Bozkurt: “Yetkililer açıklama yaparken daha dikkatli olmalı”

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ın ilçede tespit edildiği öne sürülen mutasyonlu virüs ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “bir öğretmenimizden kaynaklı” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Bozkurt, yetkililerin açıklama yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Eğitim İş Şube Başkanı Selim Bozkurt, açıklamasında şunları söyledi:

“Sanki öğretmenler cebinde virüsle dolaşıyor da sağa sola dağıtıyor. Yetkililerin açıklama yaparken daha dikkatli olması gerekir. Ayrıca önlemleri alamıyorsanız ya o koltuklardan kalkın ya da okulları açmayın.

Sayın Belediye Başkanı 65 yaş üstü olmamasına ve sırası gelmemesine rağmen aşı olmuş ve tepkiler üzerine ‘Aşı olmak suçsa evet suçluyum’ açıklaması da yapmıştı.

Yaptığı bu paylaşım sonucu; ilçe halkının yaptığı yorumlara bakıldığında ilçede yaşayan yâda gidiş-geliş yapan öğretmen ve diğer memurların da virüsün kaynağı gibi görmelerine sebep olmuştur.

Belediye başkanından bu paylaşımından dolayı ilçedeki tüm öğretmen ve memurlardan özür dilemesini bekliyor ve paylaşımlarına dikkat etmesini öneriyoruz.” (Haber Merkezi)

