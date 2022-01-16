Bozkurt Kuruç’u kaybettik

Türk Tiyatrosu’nun gelişimine büyük hizmetleri olan oyuncu, yönetmen, öğretim üyesi Prof.Dr. Bozkurt Kuruç (86) hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kuruç’un vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Devlet Sanatçısı, Edebi Kurul Başkanı, sanat yönetim kurulu üyemiz, çok değerli büyüğümüz, hocamız, eski Genel Müdürümüz, yeri doldurulmaz tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç’un vefat haberini almanın derin üzüntüsü içindeyim.”

“Yönettiği sayısız oyunla hafızalarımızda yer etmiş, rol aldığı oyunlarla akıllarımıza kazınmış, yetiştirdiği sanatçılarla Türk tiyatrosunun gelişimine büyük katkı sunmuş çok kıymetli Bozkurt Kuruç hocama Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.”

(Haber Merkezi)

