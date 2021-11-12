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Bozkurt, “Alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz”

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, 2022 Ocak ayında yapılacak oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı. 

Güncel 12.11.2021, 19:27
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Bozkurt, “Alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz”

Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Bozkurt, önümüzdeki günlerde başkanlık seçimlerinin olduğunu hatırlatarak, yönetim kurulu üyeleri ile yeniden Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası’nı yönetmeye talip olduklarını söyledi.


Dört yıl daha yönetimi ile hizmet için, birlik için beraberlik için tekrar aday olduğunu açıklayan Bozkurt, “Allah’ın izni ve sizlerin takdiriyle elektrik ve su tesisatçılar esnaf odasına Dört yıl önce aday oldum bana hizmet etmek için güvendiniz Öncelikle tüm üyelerimize teşekkürü borç bilirim sağ olun var olun. Bildiğiniz gibi odamız çok farklı mesleklerden oluşuyor.  Birlik beraberlik içinde meslek ayırmadan herkese aynı mesafede hizmet etmek için elimden geleni yaptım” diye konuştu.
Üyelerin acılı veya mutlu günlerinde yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini belirten Bozkurt, “Kimin işi düşse yanında, kardeş oldum, abi oldum, arkadaş oldum, derdi ile dertlendim, neşesi ile neşelendim, çaba ve gayretle elimden geleni yapmaya çalıştım. Burası gönül kapısı,  biz hiçbir beklenti gözetmeden yönetimim ve şahsım sevgi ile aşk ile hizmet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Sizin güveninize layık olmak için işimizden taviz verdik” dedi.
Üyelere hizmet noktasında hiçbir zaman taviz vermediklerini dile getiren Bozkurt, “Elimizden gelenin bir fazlasını yapmak için daima çaba gösterdik, resmi dairede olsun, belediyede olsun, elektrik kurumunda olsun, kimin işi düşse gitmek demedik yanlarında arkadaş olduk, sırdaş olduk, kardeş olduk” şeklinde konuştu.
Üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak adına gece düzenlediklerini hatırlatan Bozkurt, “Senede bir gün de olsa bir çatı altında odamızın varlığını birliğimizi beraberliğimizi daim etmek için gece düzenledik ve elimizden geleni yaptık. Belki sizin beklentileriniz daha farklı olabilir ama odalarımızın bütçeleri gelirleri imkanları kısıtlı, yaptırım gücü sınırlı, yeri geldi kendi imkanlarımızı kullanmaya çalıştık. Vicdanımız rahat, gönlümüz rahat, alnımız açık, inanıyorum ki sizleri en güzel şekilde temsil ettik” dedi.
Başkanlığı sürecinde odalarını en iyi şekilde temsil ettiklerine ifade eden Bozkurt, “Üyelerimizi en iyi en güzel şekilde her platformda temsil ettik. Onların verdiği yetki ile odamızı, fuarlarda, gezilerde, kamu idarelerinde, her türlü platformda layıkıyla temsil ettik. Yönetim kurulu arkadaşlarıma bana vermiş oldukları desteklerden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bugüne kadar esnafın sorunları kayıtsız kalmadıklarını ve çözüm için yol haritası oluşturduklarına dikkat çeken Bozkurt, “Başkanlığım sürecinde çok güzel işler yaptık. Esnaf arkadaşlarımızın bir telefonu ile gider sorunları yerinde dinlerdim. Sorunlara ve meselelere hiçbir zaman duyarsız kalmadım. Pandemi sürecinde esnafımız olumsuz etkilendi. Kısıtlamalardan kaynaklı belirli vakitlerde işyerlerini açabildiler. Pandemi sürecinde olduğu gibi ekip arkadaşlarımızla esnafın yararına yönelik dün ne yaptıysak, yarın daha fazlasını yapacağız” şeklinde konuştu.
Esnafın gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı kendilerini yeniden aday olmaya sevk ettiğini belirten Bozkurt, amaçlarının oda üyelerinin evlerine huzurlu bir şekilde ekmek götürmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.
Geçmişte yarım kalan işlerin devamını yapabilmek adına tekrar aday olduğuna vurgu yapan Bozkurt, “Çıktığımız bu yolda benim ve yönetim kurulu üyelerimin Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde ifadelerde bulundu.
“Alnımızın akıyla yolumuza devam edeceğiz” diyen Bozkurt, Odaya kayıtlı üyelerinin katkı ve desteği ile seçimleri tekrar kazanacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.
(Haber Merkezi)
 

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