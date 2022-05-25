Bozduman ve Erci yarışma birincisi 

2022 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Müftülük toplantı salonu ile Mehmet Zahit Kotku Camii’nde Kur'an Kursu Öğreticileri, İmam-Hatipler ve Müezzin-Kayyımlar arasında “Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları” düzenlendi.

İl ve ilçe birincilerinin katıldığı, il geneli birincilerinin seçiminin yapıldığı yarışmalarda ilimizi temsil edecek olan görevliler belli oldu. Hafızlık yarışmasında; Hıdırlık Erkek Kur’an Kursu öğreticisi Ubeydullah Bozduman birinci olurken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Hayretttin Karaman Erkek Kur’an Kursu öğreticisi Şaban Erci birinci oldu.

Bayan Din Görevlileri Hafızlık yarışmasında; Bahçelievler Kur’an Kursu öğreticisi Çiğdem Atak birinci olurken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Şehit Ömer Faruk Darbaş Kur’an Kursu öğreticisi Emine Ahısha birinciliği elde etti.

Dereceye giren personele çeşitli hediyeler takdim edildi.

(Haber Merkezi)

