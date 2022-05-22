“Boyraz Grup, büyüyen güç”
Kadın muhasebeciler 5.toplantılarını Boyraz Group sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdi.
Güncel 22.05.2022, 18:54
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Dalyan Makina muhasebe müdürü Funda Aykaç açılış konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andı.
Toplantıda Boyraz Yem Dış Ticaret Sorumlusu Fatma Çetin, firmalarının hem ülke içinde, hem de dış ticarette önemli bir güç haline geldiğini belirterek, ihracat ve ithalat yoluyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladıklarını anlattı.
Ayın konusu olarak da, e-ticaret oranları, satıcı taraf açısından e-ticaretin önemi, karşılaşılan zorluklar, lojistik tarafı, ürün satışı sonrası gelen iadeler, satıcıya yüklenen sorumluluklar üzerinde bilgi aktarımı yapıldı.
(Haber Merkezi)
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