Böyle vicdansızlık görülmedi!

Çöplü Mahallesi’nde ikamet eden, yıllar önce geçirdiği trafik kazasında iki bacağını kaybeden Arif Çilingir’in akülü engelli aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evinin önünden çalındı. Beş gün önce yaşanan olayda, camiye gitmek için evinden çıkan Çilingir, kapısının önünde duran akülü aracını bulamadı.

Akülü aracının çalındığını gören Çilingir, hayatının şokunu yaşadı. Hemen olayı polise bildiren yaşlı adamın şikâyeti üzerine polis çalışma başlattı.

Arif Çilingir yaptığı açıklamada “Ben yıllar önce trafik kazası geçirdim ve iki ayağımı kaybettim. Protez bacak ile yaşamımı sürdürüyorum. 5 gün önce de evimin önünden akülü engelli aracım kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Çok üzüldüm. Bir insan bunu nasıl yapabilir bunu anlamış değilim. Şikâyette bulundum ve sağ olsunlar polis ekipleri hırsızları arıyor. Emanet akülü bir engelli aracı bulduk ve onunla idare ediyorum. Ben hırsızların yakalanmasını istiyorum. Bu nasıl bir vicdansızlıktır ki, bir türlü anlamış değilim” dedi. (Yusuf ÇINAR)