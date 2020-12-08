Boyacı ustası virüs kurbanı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde boyacılık yapan Sabri Eşen (60), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Güncel 08.12.2020, 22:53
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Sungurlu’nun tanınmış boyacı esnafından Eşen uzun süredir yeni tip koronavirüs hastalığı nedeni ile Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Önceki gün hayatını kaybeden Sabri Eşen memleketinde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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