BOTAŞ: 'Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı'
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu." ifadelerine yer verildi.
Güncel 01.04.2022, 00:29
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