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Boşanmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı

Çorum'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı.

Boşanmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı

Çorum'da bir kişi kendisinden ayrılmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı.

26 Temmuz 2019 Cuma 23:18
Boşanmak isteyen eşinin evine kurşun yağdırdı

Alınan bilgiye göre olay, Kale Mahallesi Aydınlıkevler 12. Sokak'ta önceki gece meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs gece saatlerinde bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen eşinin ikamet ettiği eve özel bir araçla gelerek evi kurşun yağmuruna tuttu. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olay sonrasında, şüpheli olay yerinden geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. Evin camlarına çok sayıda kurşunun isabet ettiği olay esnasında evde bulunanlar büyük korku yaşarken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak ve cadde üzerinde titiz bir çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı.

Polis ekiplerinin çok yönlü soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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