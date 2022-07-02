Boşanma davası açan kadın cinayete kurban gitti!
Çorumlu kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
2019 yılında Tunç E. ile evlenen Tülay E. boşanmak için Ankara'daki ailesinin evine döndü.
Tülay E. (38), eşi Tunç E.’den (41) boşanmak için dava açtı. İddialara göre, Tunç E., eşinin ailesinin evine gitti. Binanın garajında eşinin çıkmasını bekleyen Tunç E., eşi Tülay E. ve kayınbiraderi İbrahim G. (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Tunç E., yanında getirdiği silahı çıkartarak ilk önce eşinin başına ardından kayınbiraderi İbrahim G.’nin karnına ateş etti. Tunç E. olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Tunç E., yaklaşık 1-2 kilometre mesafe kat ettikten sonra araç seyir halindeyken aynı silahla intihar etti.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay E.’in hayatını kaybettiğini tespit etti. İbrahim G. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Talihsiz kadının cenazesinin bugün Ankara'da defnedileceği öğrenildi.
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