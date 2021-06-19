Boşandığı eşi ve kayınbiraderini öldürdü 

Kahreden cinayet, Almanya’nın Espelkamp kentinde yaşandı. Eşinden boşanan E.K., eski eşi ve kayınbiraderini öldürdü. Olay çevrede büyük üzüntü yaşattı.

Olay, Almanya’nın Kuzey Ren Vesfalye Eyaleti’nin sınır kasabası olan Espelkamp kentinde Rahdener Str. 19, Espelkamp adresinde gerçekleşti. Çorumlu E.K., eşi S. ile eşinin kardeşi M.K.’yi evlerine baskın yaparak öldürdü. Akraba oldukları da ifade edilen kahredici cinayet, çevrede büyük üzüntü yarattı.

Edinilen bilgilere göre bir süre önce boşanan E.K ve S.K çiftçi ayrı evlerde yaşamaya karar verirken, S.K.’nın tüm bunlara rağmen eşi tarafından rahatsız edildiği, bunun üzerine M.K.’nın da ablasını korumak için Espelkamp’a taşındığı öğrenildi.

Olay sabahı E.K., eski evinin yaşadığı eve gelerek kapıyı açan kayınbiraderi M.K. ile tartıştıktan sonra silahını çekerek ateş etti. E.K. daha sonra da eski eşini vurarak öldürdü. (Haber Merkezi)