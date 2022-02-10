Borsa,“Gristek Modülü” ile su tasarrufu yapacak

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, kentteki TEKNOKENT projelerine sahip çıktıklarını ve su israfının önüne geçmek amacıyla Gristek Modülü’nü kurdurdukların söyledi. Gristek Modülü’nü sergilemeyi de amaçladıklarını vurgulayan Özkubat, “Bu sistemden çok memnunuz. Şu anda günlük yaklaşık 1 buçuk ton civarı su tasarrufu ettiğimize inanıyoruz. Firmamıza da bu konudaki yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

“YÜZDE 40 İLE YÜZDE 65’E KADAR SU TASARRUFU”

Gristek Karadeniz ve Çorum Bayi İşletme Müdürü Mustafa Süzen, cihazın tamamen yerinde tasarruf sağladığını, yüzde 40 ile yüzde 65’e kadar su tasarrufu sağladığını söyledi. İklim değişikliğinin dünyada en önemli sorun olduğunu ve su tasarrufunun önemli olduğunun altını çizen Süzen, “Bu cihaz Çorum’da tüm kurumlara kurulduğunda, okullar, devlet dairelerinde çok fazla su kullanıldığını düşünürsek, Çorum Barajı’nın 2 buçuk 3 yıllık bir kurtarımını sağlıyor. Barajlardaki doluluk oranı şu anda belli bir seviyeye yükseldi, yaz aylarında yine düşecek. Suyun tasarrufu bu yüzden çok önemli” diye konuştu.

HEM SU HEM FATURA TASARRUFU

Gristek Modül ürünü pasif tasarruf sağlama noktasında su sorununa ciddi bir çözüm sunduğunu bildiren Süzen, “İnsan tenine değdiği anda gri su durumuna düşen suları geri dönüştüren Gristek Modül, bu anlamda önemli bir tasarruf sunuyor. El yıkamada kullanılan suyu yeniden kullanıma uygun hale getirerek klozet temizliğinde kullandıran girişim bu anlamda hem su tasarrufu hem de fatura tasarrufu sağlıyor” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)