Borsa’dan “etkili iletişim ve temel diksiyon” eğitimi

2022 yılı eğitim planı çerçevesinde borsa çalışanlarına 5 hafta süren toplam 30 saatlik “Temel Diksiyon” eğitimi verildi.

Sunucu ve Diksiyon Eğitmeni Meltem Çınar tarafından yürütülen eğitim programında, temel diksiyon kavramı, solunum (diyafram nefes çalışmaları), ses geliştirme ile ilgili çalışmalar, artikülasyon, tonlama, vurgu, durak, ses ve nefes teknikleri, beden dili, protokol ve nezaket kuralları, ve iş hayatında iletişime yönelik bilgiler verildi.

Çorum Ticaret Borsası olarak üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek adına kurum içi personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, “Borsamıza gelen başta üyelerimiz olan herkesle en etkili iletişimi kurarak, en kaliteli hizmeti vermek amacımız. İletişim konusunda toplum olarak eksik yönlerimiz var. Bunu aşmamız lazım. İnsanlarla ne kadar iyi bir empati kurarsak o kadar başarılı oluruz. Eğitime katılım sağlayan borsa personeli ve eğitmen Meltem Çınar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat başarı ile eğitimi tamamlayan personellere katılım belgesi, eğitmen Meltem Çınar’a ise teşekkür belgesi verdi.

(İHA)

