Borsa’da “iktisadi işletme” kuruldu

Çorum Ticaret Borsası Laboratuvar Hizmetleri İktisadi İşletmesi adı ile hizmet verecek olan iktisadi işletme, faaliyetlerinde Borsa üyelerinin memnuniyetini göz önünde bulundurarak, tarafsız, doğru ve kaliteden ödün vermeden her türlü laboratuvar işlemlerini daha aktif ve hızlı bir şekilde gerçekleştirecek.

İktisadi işletme ile ilgili Borsa tarafından yapılan açıklamada, “Günün teknolojik şartlarına uygun olarak, başta ilimize olmak üzere, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalarla hizmet edecektir. Amacımız, üyelerimize kaliteli ve hızlı hizmet verebilmektir” denildi. (Haber Merkezi)