Borsa’da “Hasat Bayramı”

Sunuculuğunu Meltem Danışman Çınar’ın üstlendiği törende bir konuşma yapan Borsa Başkanı Naki Özkubat, “3 sene önce yönetime geldiğimizde Çorum’daki buğday fiyatları diğer illere göre yüzde 10-15 daha ucuzdu. Çiftçimiz bundan dolayı isyan ediyor ve Borsa’yı suçluyordu. Yaptığımız araştırma sonucunda buğdayın ucuza satılmasının sebebinin süneden kaynaklandığını tespit ettik. Süneyle ilgili biyolojik çalışma yapmaya karar verdik. Çorum’un birçok bölgesine süneyle mücadele kapsamında keklik salınımı yaptık. Daha önce % 6 olan süne oranı şu anda en fazla birkaç köyde % 2’lere kadar düştü. Süne takibini Borsa’mızda yapıyoruz. Keklik salınımlarını da sünenin halen görüldüğü bölgelere kaydırıyoruz. Bu nedenle keklik salınımını basit bir iş gibi görmüyoruz” dedi.



Geçmişte esnaf ve üretici arasında “verilen ürünün değerleriyle” ilgili sıkıntı yaşandığını belirten Özkubat, “Laboratuvarımızda 3., 4. tahlilleri yaparak bu sıkıntıları sona erdirdik” ifadelerini kullandı.

Hedefledikleri projelerden birisinin de lisanslı depoculuk olduğunu anlatan Özkubat, Bu konuda çok çabalar sarf ettik. Ve nihayetinde güzel sonuca ulaştık” şeklinde konuştu.

Özkubat, “En büyük eksiğimiz rahatsızlanan hayvanlardan alınan numuneleri diğer illere göndererek, 4-5 gün beklememizdi” diyerek, Veteriner Teknik Destek Birimi ile kentteki ari işletmelerin sürekli takip altında tutulabileceğini, PCR cihazıyla birlikte özellikle tavuk işletmelerindeki hastalıkların daha erken tespit edilebileceğini dile getirdi.

Özkubat, “Yine, Hayvan Pazarı’na Damızlık Hayvan Satış Salonu oluşturmayı planlıyoruz. Yılsonuna kadar bunu açacağımıza inanıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, milletvekilleri Tufan Köse, Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan ve Vali Mustafa Çiftçi’nin konuşmalarının ardından en çok tescil işlemi yaptıran Borsa üyelerinden Mehmet Fındık, Ali Alıcı, Yılmaz Bülbül, Yılmaz Kaya, Şerif Okudan, Arslan Çetinöz ve Olgun Bek ile 2021 yılının ilk hububatını getiren Nurettin Kara ile Ali Arslan’a plaketleri verildi. Program, Borsa satış salonunun gezilmesiyle sona erdi.



Ticaret Borsası’nda düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, oda ve birlik başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

