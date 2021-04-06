Borsa'ya Ahlatcı damga vurdu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'na Ahlatcı Holding damga vurdu. Altın borsasında önceki gün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasına 2 firması ile giren Ahlatcı Holding, borsada yapılan işlemlerin büyük bir kısmını gerçekleştirdi. Böylelikle Ahlatcı, Türkiye’nin dev bankalarını ve şirketlerini geride bırakmış oldu.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 379 milyon 509 bin 580 lira, işlem miktarı ise 849,25 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 454 milyon 901 bin 291,77 lira oldu. Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar:Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve Ahlatcı Metal Rafineri oldu.

(Haber Merkezi)

