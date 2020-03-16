Borsa üyelerine teşekkür belgesi

Vali Çiftçi, Elazığ merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından başlatılan kampanya ile Suriye’nin İdlib bölgesindeki mazlumlara yardım için başlatılan yardım kampanyasına büyük destek sağlayan Çoru Ticaret Borsası’nın yönetici ve üyelerini unutmadı.

Çorum Ticaret Borsası’nda haftasonu düzenlenen toplantıda Elazığ Depremi ile İdlib’e yapılan yardımlarda katkı sağlayan Borsa üyelerine teşekkür belgelerini Vali Mustafa Çiftçi takdim ederek teşekkür etti. Törene Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile AFAD Müdürü Elvan Kaya da katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)