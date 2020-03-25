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Borsa dezenfekte edildi

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle şehir merkezinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Borsa dezenfekte edildi

Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını sebebiyle şehir merkezinde gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 20:42
Borsa dezenfekte edildi

Bu kapsamda Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’ın talebi doğrultusunda Ticaret Borsası Kompleksi de Belediye Dezenfektan Ekibi tarafından dezenfekte edildi. Borsa kompleksi içerisinde bulunan işyerleri ve depolar, görevliler tarafından titizlikle ilaçlandı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, dezenfekte taleplerini olumlu karşılayarak, Borsa’da hummalı bir ilaçlama çalışması başlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Belediye Dezenfektan Ekibine teşekkür etti. (Haber Merkezi)

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