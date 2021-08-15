Borcunu ödemek için çektiği krediyi hırsızlara kaptırdı

Çorum’un İskilip İlçesi’nde borcunu ödemek için kredi çeken vatandaş, hırsızın eve girerek parasını çalması sonucu zor durumda kaldı.

Edinilen bilgiye göre; İskilip ilçesinde bir eve giren hırsız, yatak odasında bulunan paraları çalarak kaçtı. Olay İskilip Meydan Mahallesi Borucu Sokak’ta ikamet eden V. B.’nin dairesinde meydana geldi. Kimsenin olmadığı sırada daireye giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasında bulunan 13 bin lira civarında parayı alarak kaçtı.

Borçlarını ödemek için bir kaç gün önce bankadan kredi çeken ve borcunu ödemek için paraları koyduğu yerden almak için gittiğinde büyük şok yaşayan V.B., paraların koyduğu yerde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis, parmak izi incelemesi yaparak hırsızlık şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Haber Merkezi)

