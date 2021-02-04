“Borcunu ertelemek isteyen esnafımız bize başvursun”

Başkan Canbek, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası kaynaklarından hazine ve faiz destekli kredi kullanan ve Kovit-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkârların kredi taksitlerinin ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının 4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını bildirdi.

Canbek, buna göre esnaf ve sanatkârların kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası kaynaklarından 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanmış oldukları kredilerden doğan borçlarından vadesinde ödenmeyen ve bankaca takibe alınmamış taksitleri ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arası dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin ertelendiğini kaydetti.

Kredi ertelemelerinin krediye tanımlı faiz üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek diğer taksitlerin üzerine ekleneceğini ifade eden Vedat Canbek, “Erteleme yapmak isteyen ortaklarımızın kooperatifimize müracaat etmelerini önemle rica eder, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı ve bol kazançlı günler dilerim” dedi. (Haber Merkezi)