“Borcu olmayan esnaf mı kaldı?”

Bir dizi ziyaret için Çorum’a gelen İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, Çorum Sanayi Sitesi esnafını ziyaret edip, dertlerini dinledi.

Esnafın anlattığı sıkıntıları tek tek not alan Usta, ziyaretlerinin sonunda gazetecilere açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin genelinden kaynaklanan sorunların Çorum’da da hat safhada görüldüğünü belirten Usta, temel meselenin ekonomideki istikrarsızlıklar olduğunu söyledi.

“Fiyat oluşumu yok” diyen Usta, şu açıklamalarda bulundu: “Uluslararası fiyatlarda bir artış söz konusu ama onun dışında kurdaki istikrarsızlık tamamen ekonomide fiyatın kaybolmasına neden olmuş. Bize esnafımızın söylediği şu ‘Ben bir malı alıyorum ve sattığımda yerine koyamıyorum benim her gün sermayem eriyor.”

“ESNAF KİRASINI ÖDEYEMİYOR, DEVLET KİRA STOPAJININ DERDİNE DÜŞMÜŞ”

Sanayici ve esnafların beklentilerinin devletin hibe şeklindeki desteklerini artırması olduğunun altını çizen Usta, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Pandemide biliyoruz ki tüm dünya esnafına karşılıksız ciddi transferler yaptı. Türkiye’de maalesef bu çok çok sınırlı oldu. Bunların artırılması lazım. İkincisi devletin alacağı bir kısım vergilerden feragatte bulunması lazım. Yani insanlar burada kirasını ödeyemiyor. Devlet kira stopajının derdine düşmüş. Bu son derece yanlış.”

“HÜKÜMETİ UYARIYORUM”

Açıklamalarını sürdüren Usta, “Biz İYİ Parti olarak pandemi başladığından bu yana kira stopajlarının sıfırlanması gerektiğini, bazı vergilerin hafifletilmesi gerektiğini söyledik. Vatandaşın alım gücü düştüğü için esnafın da işi de etkileniyor. Ekonomide gidebildiği yere kadar gitsin gibi bir anlayış olamaz. Eğer bu tezgâhlar kapanırsa bunları Türkiye’nin yeniden açması çok maliyetli olacaktır. Buradan hükümeti uyarıyorum. Bu tezgâhlar kapanmadan, insanlar işini kaybetmeden müdahale edin. Ekonomide ne olup bittiğinin iyi okunması gerekiyor. Hem hibe destekler hem de krediler çok sağlıklı olmalı.” şeklinde konuştu.

KOSGEB’in kredi şartlarını da eleştiren Usta, “KOSGEB’in son açıkladığı kredi desteği akıl alacak gibi değil. Yüzde 25 ciro kaybı isteniyor. Enflasyondan arındırdığınız zaman yüzde 60-70 ciro kaybınız olacak ancak çalıştırdığınız işçi sayısı değişmeyecek. Böyle bir mucizevi bir şey yok. Bir insanın reel olarak bir önceki yılar göre cirosu yüzde 60-70 düşerse işçi sayısını azaltmamasını beklemek mantıksız. Bu verilen kredilerde programın ve şartların gözden geçirilmesi gerekiyor. Destek verilecek borcu olmayan şartı aranıyor borcu olmayan esnaf mı kaldı. Hükümete tavsiyemiz sorunları gelsinler yerinde tespit etsinler. Bizim onlara tavsiyemiz gelip esnafı burada ziyaret etsinler ve bu ziyaretleri sonrasında bir kısım çözüm üretirlerse memleket açısından faydalı olur” ifadesine yer verdi. (Nurdan AKBAŞ)

