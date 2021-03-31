Tahtasız, üreticinin, köylünün, sanayicinin, esnafın yanında olduklarını vurguladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte Çorum Merkez Tarhan Köyü’nü ziyaret ederek Köy Muhtarı Garip Özgür ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, tarımsal desteklerin bugünlerde ödenmesine başlandığını, desteklerin yüzde 100 artırılmış gibi bir algı yaratıldığını, ancak üreticinin bankaya gidip hesaba yatan paraya baktığında bu durumun hiç de böyle olmadığını anlatarak, “Gübre desteği 8 TL’den 16 TL’ye çıkartılmış. Ziraat Bankası ise yatan paradan yüzde 5.2 kesinti yapıyor. Çiftçi, yatan paraya baktığında hayal kırıklığı yaşıyor. Destek miktarlarının yüzde 100 artırılması gibi bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür ise çiftçilerin zor bir dönem yaşadığını, en büyük girdiler olan gübre ve mazotta desteklerin yetersiz olduğunu belirterek, “mazot ve gübrede destek miktarları artırılmalıdır. Yüzde 50-60 civarında bir destek verilmesi şart. Ben 325 dönüm arazi ekiyorum, 40 bin liralık gübre aldım, 8 bin lira destek ödendi. 30 bin liralık tohum aldım, hiç destek yok. Üretici sertifikalı tohuma yönlendiriliyor ancak tohum desteği verilmiyor. Tohumda da destek şart. Zaten küresel ısınmadan dolayı sulu tarım yapamaz hale geldik. Çiftçi zor durumda. Tarım faaliyetleriyle uğraşanlar giderek azalıyor. Çiftçi üretimden soğumuş, kopmuş durumda” şeklinde konuştu.

Garip Özgür, tohum fiyatının ürünlerin bedelinin iki katından daha fazla olduğuna dikkati çekti.

Köy halkı ise elde ettikleri ürünlerden para kazanamadıklarını, tarımsal girdilerin çok pahalı olduğunu dile getirerek, “borcu olmayan çiftçi yok” ifadesini kullandılar.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin üretime bağlı olduğunu, üreticinin, köylünün, sanayicinin, esnafın yanında olduklarını söyleyerek, CHP iktidarında Devlet Planlama Teşkilatını yeniden kuracaklarını, üretimi her türlü destekleyeceklerini kaydetti.



