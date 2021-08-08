Boraboy’da şenlik

Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda her yıl düzenlenen şenlikler pandemi sebebiyle 1 buçuk yıl ertelenmişti. Bu sene normalleşme sürecinde Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nda düzenlenen şenlikte Karadeniz rüzgarı esti. İmera Grubu'nun konseriyle renklenen etkinlikte İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Eskişehir, Tekirdağ’dan ve birçok ilden gelen vatandaşlar Karadeniz müzikleriyle coşku ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gecede İmera Grubu, seslendirdikleri parçalarla coşturdu. Konser öncesi sanatçı Orhan Türkoğlu ve Hüseyin Ünay da sahneye çıktı. Sanatçıların söyledikleri şarkılara vatandaşlar yöreye özgü halk oyunlarıyla eşlik ettiler.

(İHA)

