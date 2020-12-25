Borabay, Çorum halkının da gözdesi
Amasya'nın Taşova ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Boraboy Gölü Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde riskli ortamlardan uzakta tatil yapmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor.
Güncel 25.12.2020, 19:20 25.12.2020, 19:49
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Tarım ve Orman Bakanlığınca göl etrafında inşa ettirilen ve görselliğiyle insanları cezbeden bungalov evler, kışın izole tatil geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, “Burası özellikle pandemi sürecinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerimin ilgisini çeken bir bölge haline geldi. Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya'dan gelen ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Böyle eşsiz bir doğaya sahip bölgeye yakın bulunan vatandaşlarımızın bunu fırsata çevirmelerini istiyoruz” dedi.
(AA)
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