Bora: “Bayram için ilave tedbirler aldık”

Hizmet verdiği 5 ilde müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla şebeke ve teknoloji güçlendirme çalışmaları yaparak uluslararası standartlarda hizmet vermeyi amaçlayan YEDAŞ, Kurban Bayramı tatilinde de kaliteli ve sürekli hizmet için 7/24 ekipleriyle görev başında olacak.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop, il, ilçe ve köylerinde, 619 arıza onarım personeli, 232 araç ve 61 nöbetçi amir ile bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Meydana gelebilecek herhangi bir arızayı, alçak gerilim izleme sistemleri üzerinden tespit edebilmek, SCADA sistemleri üzerinden uzaktan müdahale edebilmek ve saha ile koordinasyonu sağlayabilmek için 40 kişilik şebeke yönetim merkezi kadromuz 7/24 esasına dayalı olarak görevleri başında olacaklar.

Dağıtım şebekesinde yaşanacak herhangi bir kısıt halinde, 12 adet jeneratör kritik lokasyonlarda konuşlandırılacak ve ihtiyaca binaen hızlıca kullanılabilecek pozisyonda tutulacak.

Ayrıca ALO 186, www.yedas.com, 0530 1060 186 WhatsApp ile müşterilerin arıza, sokak aydınlatma, elektrik kesintisi, kaçak elektrik kullanımı gibi şikayet ve taleplerini anında alarak ilgili ekiplere yönlendirecek. Yatırım planlamaları kapsamında bakım onarım çalışmaları ile şebekenin yenilenmesi, yeni enerji tesislerinin devreye alınması amacıyla yapılan planlı elektrik kesintilerine bayram boyunca ara verecek.

“İlave tedbirler aldık”

Müşterilerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Bayram süresi boyunca ilave tedbirleri alarak vatandaşın daha huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi, tedarik sürekliliğini en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde yaz boyu, şebeke yapısının ve dağıtım binalarının bakım onarım çalışmalarını yaptık. Müşterilerimize bayramda da sürekli elektrik enerjisi sunmak için saha, çağrı merkezi, şebeke yönetim merkezi çalışanlarımızla 7 gün 24 saat görev başında olacağız. İzleme sistemleri, çağrı merkezi ve diğer kanallar üzerinden gelen bildirimler doğrultusunda en yakın ekibi yönlendirerek arızanın giderilmesini sağlayacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan mübarek Kurban Bayramı’nı kutlar, herkesin huzurlu, mutlu bir bayram geçirmesini dilerim” diye konuştu.