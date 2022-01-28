Bölükbaş ile sohbet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, merkez Üçdutlar Mahallesi Muhtarlığını ziyaret ederek mahallenin sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Mehmet Tahtasız, Üçdutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Muhtar Bölükbaş, Tahtasız’a yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

