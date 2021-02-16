Bölücü teröre karşı kenetlenme çağrısı

Türk hekimleri olarak Gara’da 13 vatandaşın alçakça katledilmesi vesilesiyle bir kez daha bölücü terör örgütü PKK’yı ve terörün her türlüsünü lanetlediklerini ifade eden Tabip Odası’nın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Hepimizi derinden yaralayan bu vahşetin ardından meslek örgütü, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek ve sivil toplumu temsil eden kuruluşlar ile toplumumuzun bütün kesimlerini bölücü teröre karşı kenetlemeye ve bu konudaki tavizsiz duruşlarını güçlü bir şekilde ilan etmeye davet ediyoruz.

Türk hekimleri olarak emniyet güçlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin her daim yanındayız.” (Haber Merkezi)